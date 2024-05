A Soldano spunta una seconda lista, Alfonso Bruno si candida a sindaco (Foto)

Alfonso Bruno si candida a sindaco di Soldano in vista delle prossime elezioni comunali in programma a giugno.

Nel paese situato nella valle del torrente Verbone, dopo tanti anni, ci sarà, perciò, una seconda lista: 'X Soldano Insieme'. “Ho deciso di candidarmi a Soldano perché è un comune del nostro entroterra dove da tanti anni c'è una sola lista che, secondo me e la mia squadra, potrà andare a ledere i principi di democrazia" - fa sapere il candidato sindaco Alfonso Bruno - "Con grande senso civico ci vogliamo presentare a Soldano, assolutamente, non per entrare in contrasto con qualcuno o per andare in guerra ma solo per essere un elemento aggiuntivo nel paese, una possibilità alternativa”.

Originario di Vallecrosia, il 44enne Alfonso Bruno ha deciso di intraprendere una nuova avventura insieme alla sua squadra. “Una lista giovane con persone sia del paese che dei paesi limitrofi che hanno voluto creare una proposta alternativa e/o di supporto all'amministrazione attuale che si ripresenterà e che vuole essere propositiva e collaborare per il bene del paese e della sua comunità. Ringrazio la mia squadra che ha deciso con grande senso civico di affrontare questa nuova avventura insieme a me” - dice Alfonso Bruno - "Sicuramente partiremo dall'ascolto di tutti i cittadini di Soldano convinti che iniziando dalle piccole cose potremo in qualche modo riuscire a migliorare questo paese che sicuramente può evolversi di più. Se vinceremo ci occuperemo di quegli interventi necessari per il territorio e i bisogni che chiedono i cittadini. Se perderemo sicuramente porteremo le istanze in discussione, e si spera in condivisione, per trovare le soluzioni".

Il candidato alla carica di sindaco Alfonso Bruno sarà affiancato dal 65enne Maurizio Praticò, dalla 72enne Maria Listro, dalla 37enne Immacolata Perri, dal 21enne Mattia Rudian, dal 48enne Valerio Colicchio, dal 32enne Andrea Viale e dal 70enne Ino Isnardi.