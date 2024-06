Elezioni comunali, l'appello al voto di Alfonso Bruno: "Abbiamo creato un'alternativa seria e preparata per Soldano"

"Abbiamo creato un'alternativa seria, preparata e pronta a mettersi al servizio di Soldano". E' l'appello al voto del candidato a sindaco a Soldano Alfonso Bruno in vista delle prossime elezioni comunali in programma l'8 e il 9 giugno.

Il candidato sindaco della lista 'X Soldano Insieme' dice: "Siamo giunti al termine di una campagna elettorale, abbiamo voluto per Soldano una lista alternativa, l'abbiamo studiata e abbiamo messo la nostra faccia al servizio della politica, in modo che anche Soldano, dopo molti anni, potesse avere una valida alternativa".

"Un paese piccolo dove, però, non mancano le problematiche, come è normale" - sottolinea il candidato sindaco Alfonso Bruno - "Ci sono sicuramente delle cose che hanno bisogno di un confronto in consiglio comunale, che hanno necessità di essere discusse con più visoni in maniera democratica, ad esempio, a Soldano abbiamo la questione gas, per molti cittadini dannosa e molto onerosa. Oggi siamo fieri di aver creato un'alternativa seria, preparata e pronta a mettersi al servizio di Soldano".