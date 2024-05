Elezioni Sanremo: AnnaRoberta Di Meco della lista Mager sindaco si presenta ai cittadini

"Mi chiamo AnnaRoberta Di Meco, sono nata e cresciuta a Sanremo, ho 25 anni e sono laureanda in Giurisprudenza. Ho deciso di candidarmi alle Elezioni Comunali del 2024 con la lista Forum per Mager perché voglio avvicinare i giovani sanremesi alla politica e all’amministrazione.

Mi sono abbinata con Beppe Zaoli perché entrambi siamo interessati alle problematiche giovanili e alla promozione e allo sviluppo dello sport.

L’importanza della pratica sportiva è rilevante nella città di Sanremo, potendo contare sulla presenza di tantissime associazioni sportive e diverse discipline.

Lo sport, insieme alla scuola, rappresenta l’attività principale nel percorso di sviluppo dei giovani, poiché è in esso che possiamo trovare gli stimoli valoriali e culturali che aiutano alla loro crescita. Mi piacerebbe realizzare una Consulta permanente dello sport cittadino, incentrata su tre parole chiave: cooperazione, collaborazione, integrazione. Una consulta che aggrega non solo l’amministrazione comunale ed i soggetti dello sport cittadino, ma anche tutto il mondo dell’associazionismo e di tutti i riferimenti locali del mondo dello sport.

Mi piacerebbe, inoltre, che si realizzassero luoghi di aggregazione per giovani, ad esempio aule studio per permettere ai ragazzi di studiare, socializzare e lavorare in smart-working.

Un progetto ambizioso che può essere un incubatore di idee per sviluppare attività legate al tempo libero, allo sport, allo studio e al lavoro. Da questa esperienza potrebbe nascere una nuova realtà che mi piacerebbe fosse denominata “Forum dei Giovani”, uno spazio dedicato a tutte le associazioni presenti sul territorio dove si possano esprimere liberamente le idee legate allo sviluppo della cittadinanza attiva, all’inclusione e alla solidarietà.

Sono molto interessata alle possibili applicazioni delle nuove tecnologie al servizio degli enti locali. In particolare all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività quotidiane che potrà essere molto utile nei contesti relativi ai servizi pubblici locali, per esempio utilizzandola per fornire assistenza immediata ai cittadini, per l’offerta dei servizi online, per l’informazione su ambiente, sicurezza e salute pubblica, per raccogliere feedback dai cittadini sui servizi pubblici e per l’utilizzo di un supporto multilingue per le informazioni turistiche.

Condivido pienamente il programma e le soluzioni proposte da Alessandro Mager per la nostra città e vorrei contribuire al suo sviluppo. Per questo vi chiedo il vostro sostegno in questa campagna elettorale, esprimendo il vostro voto sulla lista FORUM Sanremo per Mager sindaco e scrivendo Di Meco e Zaoli sulla scheda".