Taggia: un successo le feste per la mamma e il papà all'asilo nido Girotondo

Quest'anno l'equipe educativa del Nido d'Infanzia Girotondo del Comune di Taggia, gestito della Cooperativa Nuova Assistenza di Novara, in occasione della Festa del Papà e della Festa della Mamma ha pensato di coinvolgere attivamente i genitori nel condividere dei momenti speciali insieme ai loro bimbi.

A marzo, per la Festa del Papà, il Nido si è trasformato in un piccolo "Barber Shop": le educatrici hanno ricreato l’ambiente allestendo diverse postazioni dove i piccoli barbieri potessero sperimentare e prendersi cura dei propri papà!

Bambine e bambini, attrezzati di tutto il necessario, si sono avventurati con mantelle, pennelli, schiuma da barba, gel, pettini, phon per far risplendere i loro Papà e come in un vero salone, a rendere il tutto più realistico, non potevano mancare i veri professionisti del mestiere: ad aiutare, i piccoli “barber shop”, nelle pratiche di cura e messa in piega, erano presenti anche i barbieri Edoardo e Nicolò del salone "Beard Brothers".

Al termine dell'attività ogni papà, accompagnato dal proprio bambino/a, ha avuto modo di immortalare questa giornata attraverso una foto ricordo, scattata in questo speciale e originalissimo Barber Shop del Nido.



Per la Festa della Mamma a maggio, il Nido si è trasformato in un piccolo "Salone di bellezza": dopo aver accolto le mamme ognuna nelle diverse postazioni, allestite per l’occasione, i loro bambini si sono presi cura dapprima del loro viso, trattandolo con un delicato scrub a base di limone e zucchero e successivamente della loro chioma, divertendosi con phon e pettine, arricchendola con cerchietti, mollette e qualche parrucca.

Anche per questo particolare evento non potevano mancare gli scatti fotografici a catturare questa giornata speciale dedicata alla mamma, condivisa con i propri bambini.

Il tutto è stato reso possibile grazie alla preziosissima collaborazione dei genitori che hanno saputo rendere unici questi momenti.