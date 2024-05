Elezioni amministrative: Claudia Lolli, promotrice del movimento civico Andiamo! a sostegno di Gianni Rolando

“La sostenibilità ambientale è uno degli elementi che sta a cuore al movimento civico Andiamo! Riteniamo che debbano essere messe in atto azioni concrete per uno sviluppo green, che guardino al futuro e che migliorino la qualità della vita dei cittadini“. Afferma Claudia Lolli, promotrice di Andiamo!, che prosegue: ”Ci impegneremo nella lotta all’inquinamento: saremo garanti attenti della corretta e continua manutenzione della rete fognaria e del depuratore, al fine di escludere il rischio di sversamenti a mare dei reflui, con conseguenti divieti di balneazione durante la stagione estiva, che oltre a creare notevoli disagi, hanno pessime ricadute sull’immagine della nostra città come meta turistica. Siamo fermamente convinti che le energie rinnovabili possano svolgere un ruolo fondamentale nella creazione di una città sostenibile, comportando una notevole riduzione dei costi di gestione e delle emissioni inquinanti".



"Proponiamo l’installare pannelli solari fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici, nelle aree pubbliche, nei parcheggi pubblici, lampioni solari e luci a led lungo le strade e nelle piazze per l’illuminazione notturna, in modo da contribuire al fabbisogno di elettricità del Comune. Un altro elemento fondamentale per noi è la mobilità sostenibile, per cui intendiamo promuovere l’uso di veicoli elettrici e biciclette, installando stazioni di ricarica, anche veloce, che attualmente mancano a Sanremo, per incentivare l’uso di veicoli elettrici. Intendiamo, come già attuato da altre città, mettere a disposizione i posti blu gratuiti per i veicoli elettrici. Sanremo è Sanremo se è sostenibile e guarda al futuro”.