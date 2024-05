Benessere, salute e cultura: tanti partecipanti alla passeggiata di primavera a Vallebona (Foto)

Un successo la passeggiata all'insegna del benessere, della salute e della cultura, promossa dall'associazione Cuore in movimento in collaborazione con il Comune, che si è svolta ieri a Vallebona.

Oltre settanta persone sono giunte in paese per partecipare alla passeggiata di primavera suddivisa in due itinerari. Un gruppo, accompagnato dal consigliere comunale Arianna Guglielmi, ha partecipato a una camminata naturalistica intorno al paese per ammirare le numerose coltivazioni di mimose e ginestre e scoprire le tre chiesette storiche presenti lungo il cammino, mentre un altro gruppo, accompagnato dal sindaco Roberta Guglielmi, ha preso parte a una visita guidata in paese facendo ginnastica dolce.

"Una giornata di sole splendida, molto attesa e apprezzata" - commenta il sindaco Roberta Guglielmi - "L'associazione Cuore in movimento, nata nel 2018 a Sanremo sotto la presidenza del dottor Giovanni Mascelli per la prevenzione cardiovascolare, vuole promuovere un corretto stile di vita. La passeggiata si è conclusa con il pranzo al ristorante 'Il Giardino' dove i partecipati hanno potuto assaggiare le prelibatezze della cucina locale: i ravioli Deco di Vallebona e il coniglio alla ligure".