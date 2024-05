Doppio intervento, nella notte, da parte dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia. Poco dopo la mezzanotte sono intervenuti alla foce del Roya per un piccolo incendio di sterpaglie.

Questa mattina alle 5, invece, hanno spento le fiamme che hanno distrutto un’auto in via Libero Alborno. In questo caso l’incendio si è registrato poco distante quello dell’altra notte che ha distrutto alcuni cassonetti dell’immondizia.