Una giornata sul territorio per l’assessore regionale Marco Scajola

Un sabato, 11 maggio, di appuntamenti in provincia di Imperia per l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Formazione Marco Scajola.

Alle 12.30 l’assessore prenderà parte al taglio del nastro dell’undicesima edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina, vetrina per i prodotti d’eccellenza locali nel cuore di Taggia.

Nel pomeriggio Scajola sarà impegnato alle ore 16.30 a Imperia per l’apertura dell’Expo Salso dopo l’importante opera di riqualificazione portata avanti dal Comune e, a seguire, a Borgomaro per l’avvio del secondo Expo Valle Impero e per partecipare, in qualità di relatore, al convegno dedicato alla rigenerazione urbana organizzato da Regione Liguria in collaborazione con Anci. Scajola, nel dettaglio, approfondirà l’importante Programma di rigenerazione urbana messo in campo negli ultimi anni con un focus sui progetti che hanno interessato le valli Impero e Arroscia.