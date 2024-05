Raccolta differenziata a Ventimiglia, D’Andrea: "Bidoni luridi, inserire servizio extra di pulizia"

"La raccolta differenziata risulta da poco iniziata in quasi tutta la nostra città; non poche le criticità che emergono: bidoni senza pedale e chiavi non funzionali per il centro cittadino, in quanto non consentono una facile e celere apertura, soprattutto per le persone anziane. La pulizia dei bidoni, dovrebbe essere effettuata per quelli dell’umido, una volta al mese e, per quelli del vetro, ogni due mesi; mentre per gli altri cassonetti non è prevista dal contratto speciale d’appalto, ma suggerisco che venga inserita come servizio extra pagandola con quanto risparmiato dalla rimodulazione del servizio porta a porta" - dice il consigliere comunale di minoranza e capogruppo di Sismondini Sindaco a Ventimiglia Cristina D’Andrea.