Elezioni Sanremo, Erica Martini: "No al 5 g! Non si può continuare a giocare con la salute dei cittadini!"

Alzare i limiti elettromagnetici allineando l’Italia all’Europa con l’obiettivo di accelerare la realizzazione delle nuove reti 5G a sostegno della digital economy è l’obiettivo perseguito e realizzato dal Governo Meloni. Infatti da lunedì 29 aprile sono entrati in vigore i nuovi limiti elettromagnetici nelle telecomunicazioni, il che tradotto in un linguaggio accessibile a tutti significa più elettrosmog per i cittadini.

Con questi nuovi limiti si viene a creare una vera e propria sanatoria per tantissimi impianti sparsi in Italia (e quindi anche nella provincia di Imperia), già oggi fuori legge per aver sforato i limiti di 6 V/m, che saranno improvvisamente condonati e rientreranno magicamente nei limiti consentiti" dice Erica Martini candidata a sindaco di Sanremo per il Movimento Indipendenza.



"Un bel risultato per l'esecutivo di centro-destra, che riceverà i ringraziamenti dalle multinazionali delle telecomunicazioni che operano nella Nazione, tutte, fra l’altro, rigorosamente straniere! Invitiamo, pertanto i sindaci dei Comuni della provincia di Imperia che hanno a cuore la salute dei cittadini a emettere un'ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica in materia di limiti ai campi elettromagnetici, l'unico atto extra legem che può disapplicare la Legge del Governo”, Erica Martini, candidato sindaco per Sanremo per il movimento Indipendenza!’.