Elezioni, Mager: “Disturba che Rolando, uno dei fondatori di Cambiamo a Sanremo, prenda le distanze da Toti”

Il candidato sindaco civico Alessandro Mager interviene in merito all'arresto del governatore Giovanni Toti e alla conseguente polemica interna al mondo politico matuziano scaturita dalle dichiarazioni di Gianni Rolando.

Dice Mager in una nota: “Ripongo ovviamente massima fiducia nella Magistratura. Pur non avendo mai incontrato personalmente il Presidente Toti, sono molto dispiaciuto dal punto di vista umano per la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto. Mi disturba che - a distanza di neanche 24 ore - il candidato Sindaco Rolando o chi per lui e a nome suo, che è stato uno dei fondatori di Cambiamo a Sanremo e che a gennaio ha dichiarato "Toti è con me", dichiari di voler rimarcare la distanza in queste elezioni dal Presidente della Regione. Peraltro mistificando quanto accaduto, affermando cioè che Toti avrebbe "sostenuto personalmente la candidatura civica di Mager", mentre egli non ha dato alcuna indicazione, lasciando piena libertà in sede locale. Questa è la verità dei fatti e chi afferma diversamente mente consapevolmente a meri fini elettorali”.