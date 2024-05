Sanremo: Fratelli d'Italia propone il cambio del sistema di raccolta dei rifiuti "No al porta a porta" (Foto e Video)

Una raccolta differenziata senza il ‘porta a porta’ e utilizzando la tecnologia a disposizione. Magari ‘copiando’ da chi fa meglio di noi. E’ questa la ‘ricetta’ che Fratelli d’Italia, insieme al candidato a sindaco del centrodestra Gianni Rolando, hanno messo oggi in campo ospitando la Senatrice Simona Petrucci, ex Assessore all’ambiente del comune di Grosseto in Toscana.

Al cinema Tabarin è stata portata all’attenzione dei presenti l’idea di Fratelli d’Italia, sposata dal candidato Gianni Rolando, per cambiare le sorti della raccolta differenziata a Sanremo. Molte, negli ultimi tempi, le lamentele di residenti e turisti per il modus operandi attuato da diversi anni da Amaie Energia su input del Comune.

Un ‘porta a porta’ in quasi tutta la città con alcune zone che, invece, utilizzano ancora i cassonetti. Condito dai centri di raccolta presenti sul territorio e anche la possibilità di prenotare il ritiro degli ingombranti. Secondo Fratelli d’Italia, prendendo ad esempio da Grosseto dove ha lavorato per tanti anni la Senatrice Petrucci, bisogna cambiare sistema.

“Bisogna togliere il ‘porta a porta’ – ha detto - e inserire cassonetti ad accesso controllato, ma con una importante progettualità, che prevede il coinvolgimento dei cittadini e, soprattutto, l’amministrazione comunale che si mette in gioco, prende delle decisioni e non delega il gestore. Forse in questi anni nessuno si è preso delle responsabilità. Ho guardato i numeri e, dopo un innalzamento delle percentuali, non è stata messa in atto una politica idonea, condivisa con i cittadini”.

Secondo il Senatore Gianni Berrino: “Il sistema è quello di perseguire la raccolta differenziata, aumentandola e bisogna fare in modo che per i cittadini ci sia un sistema comodo. Deve esistere il ‘dovere’ di raccolta ma con una facilità per chi la deve fare, senza sudditanze ideologiche verso il ‘porta a porta’, che ha Sanremo ha fallito”. C’è il problema della maleducazione dei cittadini? “Certo ma si combatte con l’educazione, la formazione e rendere conveniente e comodo fare la differenziata. Se i cittadini devono tenersi in casa per giorni l’immondizia, studiarsi a memoria il calendario del conferimento o scendere con i sacchetti a tarda notte, tutto diventa difficile”. Quale il costo di una ristrutturazione come avete in mente: “Probabilmente può essere inferiore all’attuale”.

Per il candidato a sindaco, Gianni Rolando: “Bisogna saper copiare e noi abbiamo avuto la fortuna di ospitare la Senatrice Petrucci, che a Grosseto ha risolto il problema. Sanremo ha sbagliato completamente il sistema di raccolta e quindi dobbiamo cambiare copiando dagli altri e migliorandolo ulteriormente. Dobbiamo risparmiare da un lato e ottimizzare dall’altro, migliorando il servizio”. Il biodigestore? “Dobbiamo capire che tipo di rifiuto deve essere conferito nell’impianto perché forse bisognerà tarare la raccolta in funzione del tipo di rifiuti e dal vaglio che viene fatto”.