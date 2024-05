Sanremo: vandalizzata la targa per Fra Cristoforo sulla ciclabile, Il Grande "Interverremo subito"

“Apprendo con stupore e sconcerto il fatto che sia stata vandalizzata, utilizzando della vernice, la targa in marmo dedicata a Fra Cristoforo, nel tratto di pista ciclabile a lui intitolato. Un gesto deprecabile che colpisce e offende la comunità del rione San Martino (e non solo), dove il francescano con una grande passione per il ciclismo (che, purtroppo, gli è risultata fatale) ha lasciato un segno indelebile della sua attività pastorale”.

Interviene in questo modo Alessandro Il Grande, presidente del Consiglio comunale di Sanremo, in relazione alla notizia pubblicata stamane dal nostro giornale. “Ho avuto la fortuna di conoscere a fondo Fra Cristoforo e di apprezzarne le qualità – prosegue - assieme a quelle della comunità francescana di N.S. della Mercede, tanto da sostenere con forza l'intitolazione di quel tratto di pista ciclabile, proprio per conservarne il ricordo. Ci attiveremo per far ripulire la targa marmorea – termina - nella speranza che resti un gesto isolato quello di averla imbrattata, apparentemente senza motivo. Un gesto da condannare senza se e senza ma”.