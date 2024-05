Ad Apricale e Bajardo le 'Residenze del Sollievo', un rifugio accogliente e professionale per gli anziani (Foto e Video)

Chi è alla ricerca di un rifugio accogliente e professionale per i propri cari anziani, può trovare una soluzione nelle Case di Riposo private ‘Residenze del Sollievo’ ad Apricale e Bajardo. In entrambi i casi vengono offerti periodi di sollievo brevi ma anche lunghe degenze, con un recupero riabilitativo fisioterapico di eccellenza.

Nelle strutture viene garantito un ambiente caloroso e confortevole, con personale altamente qualificato dedicato al benessere dei nostri ospiti. La cura e l'attenzione sono al centro di tutto ciò che viene fatto. Questi i servizi offerti: assistenza dedicata 24/7, programmi di riabilitazione fisioterapica personalizzati, attività sociali e ricreative ma anche pasti deliziosi e adatti alle esigenze dietetiche.

Le strutture, come detto sono due: la residenza protetta ‘Anselmo Pisano’ di Apricale e la comunità alloggio ‘Antonio Taggiasco’ di Bajardo.

Ad Apricale pranzo e cena sono sempre intervallati da un tea-time pomeridiano, sono con menù a scelta, autorizzato dai sanitari e dagli alimentaristi. La cucina genuina, fatta di prodotti locali, propone agli ospiti le ricette dell’entroterra ligure nel salone ristorante, aperto per parenti, amici e chiunque voglia pranzare con un proprio caro. A disposizione degli ospiti, assistenza sanitaria di ottimo livello, fornita da personale medico, infermieristico, fisioterapico e socio-sanitario dotato di esperienza e professionalità, anche nell’ambito riabilitativo, per il mantenimento di una forma ottimale.

Le camere sono comode e funzionali, finemente arredate, nel rispetto delle normative e dotate di tutti gli apparati di segnalazione, atti a garantire la sicurezza degli ospiti. Vengono proposte piccole attività manuali per la riscoperta degli antichi mestieri ed attività ricreative. Numerosi sono i momenti di incontro con i bambini delle scuole, con le associazioni culturali, con le organizzazioni ecclesiastiche e con i giovani. Sono a completa disposizione degli ospiti: la cappella ed il giardino, la grotta di Lourdes, la biblioteca, le televisioni, il computer con collegamento internet, i giochi di società ed i materiali per le attività ricreative, manuali e culturali. Quotidianamente vengono ritirati gli indumenti dei nostri ospiti e lavati all’interno della residenza.

A Bajardo le camere sono dotate di tutti i comfort; il giardino delle Quattro Stagioni, la cappella, il salone da pranzo, i saloni ricreativi, il mobilio di pregio gentilmente donato da Costa Crociere, offrono un soggiorno di pregio. Pranzo e cena dispongono di un ampio menù, autorizzato dai sanitari. La residenza mette a disposizione assistenza sanitaria di ottimo livello fornita da personale medico-infermieristico. Il servizio giornaliero di riassetto delle camere, il servizio di colazione e pranzo (anche in camera), gli impianti per la sicurezza predisposti per facilitare e velocizzare l’assistenza degli ospiti, confermano gli standard di eccellenza erogati.

Per maggiori informazioni e per prenotare un tour della struttura, si può chiamare i numeri 3663202306 o 0184634889. Per informazioni ulteriori il sito Internet è: https://www.residenzedelsollievo.it/it/. Le strutture sono anche su Facebook, Instagram, Linkedin, X e Youtube.