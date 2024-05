Sanremo, il sindacato USB punta il dito contro RT: “C'è una volontà a non far pagare i biglietti?””

“Continua la gestione a perdere in Riviera Trasporti. Vorremmo sapere se c'è una volontà della direzione di questa azienda a non fare pagare i biglietti oppure si è persa l'ennesima opportunità, soprattutto ora che la rivendita privata è in fase di chiusura”.

Così interviene il sindacato USB che aggiunge: “Non passa giorni ormai in cui si ha la sensazione che nulla si voglia fare per aggiustare i conti, dopo la disastrosa gestione di RTP che ci sta dissanguando, dopo la cronica evasione sui mezzi, ora le biglietterie chiuse in autostazione a Sanremo nei giorni lavorativi sembra una presa in giro. Qualcuno vuole intervenire e bloccare questo scempio? Siamo in attesa di risposte”.