Sanremo: guasto ad un impianto, domani lavori e stop alla corrente elettrica in alcune zone del centro

A causa di una urgente riparazione di un guasto, Dea Spa (ex Amaie) eseguirà una serie di lavori sui propri impianti che comporteranno l’interruzione dell’energia elettrica, dalle 6 alle 8 di domani in alcune zone del centro di Sanremo.

Saranno interessate: corso Mombello, dal civico 50 al civico 72 pari e dal civico 13 al civico 57 dispari; via Gaudio al civico 60, via Roma ai civici pari dal 62 al 104, via Nino Bixio ai civici dispari dal 41 al 71, via Gioberti dal civico 16 al civico 32 e dal 29 al 75 dispari.

Gli impianti, come sempre, devono però considerarsi sempre in tensione per cui è pericoloso avvicinarsi ad essi anche se riscontrati momentaneamente fuori tensione.