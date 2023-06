Ventimiglia: auto dell'Istituto Geografico Militare in un burrone sul Grammondo, 4 uomini all'interno e mobilitazione di soccorsi (Foto e Video)

Finiscono in un burrone con l’auto sul monte Grammondo e scatta la mobilitazione di soccorsi. Si tratta di un'auto dell'Istituto Geografico Militare con a bordo due funzionari dello stesso e due finanzieri.

Il fatto è accaduto questa mattina nella zona dell'entroterra di Latte. I soccorritori stanno hanno dovuto lavorare a lungo per cercare l'auto in una zona particolarmente impervia. Al momento non si conoscono ancora le condizioni dei quattro feriti, uno dei quali sembrerebbe grave.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, che vede 4 persone coinvolte, sembra tutti uomini. Sul posto stanno confluendo i Vigili del Fuoco, gli uomini del Soccorso Alpino, insieme al personale medico del 118 e tre ambulanze.

Attivato anche l’elicottero che sta arrivando. Al momento non si conoscono le condizioni degli uomini e la posizione esatta dell’auto.