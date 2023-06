Tre morti per la caduta dell'auto in un burrone a Ventimiglia: gli inquirenti dovranno sentire l'unico sopravvissuto

Per le famiglie è il momento del dolore mentre, per gli inquirenti è quello dell’avvio delle indagini per capire cosa è realmente accaduto, ieri mattina alle 9.30 circa sul ‘Defender’, il fuoristrada sul quale viaggiavano i tre militari dell’Istituto Geografico Nazionale e il finanziere, mentre lavoravano al controllo dei ‘Cippi di delimitazione dei confini’, nella zona del monte Grammondo tra Villatella e Calvo a Ventimiglia.

Nel corso del pomeriggio di ieri sono stati molti i sorvoli della zona teatro dell’incidente, in particolare dell’elicottero della Guardia di Finanza, ma non sarà facile capire cosa è realmente successo per far precipitare il fuoristrada per circa 30 metri. In Procura ad Imperia verrà aperta un’inchiesta e non è escluso che venga disposta l’autopsia sui corpi dei due militari dell’istituto e del finanziere. Al momento non si sa chi fosse alla guida, mentre gli inquirenti dovranno attendere la ripresa psicofisica dell’unico superstite, Simone Bartolini 61enne della provincia di Firenze, ricoverato all’ospedale ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure, per potergli parlare e verificare se ricorda quanto accaduto.

Per i parenti, come dicevamo, è una giornata particolarmente triste, così come per tutti i colleghi che conoscevano le vittime. Il piccolo centro di Vernante, comune poco distante da Limone Piemonte e anche dalla nostra provincia, piange Michele Pellegrino il 37enne finanziere, mentre in Toscana il pensiero va al 54enne Leonardo Sensitivi e al 58enne Tiberio Ghelardini.

Come dicevamo è ancora da chiarire la dinamica dei fatti, che ha visto il fuoristrada ‘Defender’ dei quattro salire su una strada che, da più parti è stata da tempo indicata come molto pericolosa e per la quale alcuni residenti della zona dovrebbe essere totalmente chiusa al traffico. Chiaramente, come sempre capita in questi casi, si può pensare ad una errata manovra, ad una distrazione o ad un malore dle conducente.

La stradina dove è avvenuto l’incidente è sul monte Grammondo, tra le frazioni di Calvo e Villatella a ridosso della valle del Bevera. L’auto, secondo la prima ricostruzione fatta dalle autorità competenti, ha fatto un volo di circa 30 metri e l’unico superstite è stato sbalzato fuori o, forse, si è gettato vista la situazione.