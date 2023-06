Ventimiglia: auto vola per 30 metri nel burrone, salgono a tre i morti. Uno è un finanziere di Cuneo

Sale a tre il bilancio dei morti nel drammatico incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30, in una stradina particolarmente impervia sul monte Grammondo, tra le frazioni di Calvo e Villatella a ridosso della val Bevera.

Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto che, secondo i primi riscontri, ha visto un'auto (un fuoristrada Defender) finire in un burrone, ovviamente per cause ancora da capire, facendo un volo di circa 30 metri. L’allarme è scattato subito dopo e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, tre ambulanze, il personale medico del 118 e i Carabinieri oltre a due elicotteri, Grifo e Drago. La ricerca del luogo dell’incidente è stata particolarmente difficile, vista la zona impervia. I soccorritori sono prima saliti dalla frazione di Latte verso Villatella, per poi spostarsi dalla parte opposta, tra Bevera e Calvo.

All’interno dell’auto dell'Istituto Geografico Militare, che probabilmente era in zona per una serie di verifiche sul territorio, vi erano due funzionari dello stesso istituto e due finanzieri. Sembra che uno degli occupanti sia stato sbalzato fuori dall'abitacolo e, secondo le prime informazioni, i primi due morti sono i due militari dell'istituto (entrambi arrivati dalla Toscana) mentre il terzo è il 36enne agente della Finanza che vive in provincia di Cuneo. L’altro, di 60 anni è in gravi condizioni ed in pericolo di vita.

Il racconto dei soccorritori parla di una scena davvero drammatica. Difficilissima l'operazione di recupero degli uomini all'interno dell'auto. I due feriti sono stati trasportati in ospedale, in elicottero, al Santa Corona di Pietra Ligure. Purtroppo per uno dei due non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto, in seguito, anche l'elicottero della Guardia di Finanza.