Bollette di Rivieracqua: tavolo di confronto, le categorie propongono una nuova modifica alla fascia di consumo

Alla presenza dei rappresentanti di Confcommercio, Cna, Confartigianato e Confindustria, si è riunito oggi il tavolo con i vertici di Rivieracqua, alla presenza del Direttore Generale Angela Ferrari, per affrontare la questione delle tariffe dell’acqua per il settore produttivo. L’incontro è il risultato di un lungo lavoro di concertazione portato avanti in ben quattro incontri, in un percorso iniziato il 9 aprile scorso e proseguito sino ad oggi.

Rivieracqua, nel corso della riunione, ha 'abbozzato' in via ufficiosa una proposta che dovrà essere valutata anche dal Commissario per l’Ato idrico Claudio Scajola. Secondo le associazioni di categoria presenti al tavolo, sulla base della nuova ipotesi di proposta, è necessario modificare ulteriormente la fascia di consumo della tariffa base. Una controproposta che è stata comunicata questa mattina durante la riunione con i vertici dell'azienda.

Il tavolo è stato aggiornato a martedì prossimo. Nel frattempo Rivieracqua si è riservata di prendere in esame la proposta avanzata dalle associazioni di categoria per un nuovo ricalcolo delle tariffe dell’acqua e di esaminarla insieme al commissario dell’Ato idrico.

La finalità di questa azione sindacale, espressa dalle associazioni di categoria presenti al tavolo, è che nella riunione di martedì prossimo si possa finalmente addivenire ad una proposta definitiva di nuove tariffe da parte di Rivieracqua. “L’obiettivo del tavolo - dichiarano le quattro associazioni di categoria - rimane quello di tutelare le imprese del territorio arrivando alla formulazione di una nuova tariffa in tempi rapidi”.