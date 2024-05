Dal Governo 3,4 milioni per il Mercato dei Fiori di Valle Armea: Berrino "Grande attenzione del Ministro Lollobrigida"

“Con il decreto firmato venerdì scorso dal Ministro Lollobrigida, oltre 3.400.000 euro (dei 90 milioni per la logistica dei mercati) saranno destinati ad Amaie Energia per essere investiti nella struttura del Mercato dei Fiori di Sanremo”.

Si tratta di un finanziamento molto importante che sarà propedeutico alla riparazione del tetto della struttura, all'installazione di un grande impianto fotovoltaico e alla sostituzione dei frigoriferi per i fiori.

La notizia arriva dal Senatore Gianni Berrino che plaude alla decisione del Governo di destinare una somma così importante per il mercato matuziano. “Questi ulteriori 91.357.868,62 euro, che vanno a sommarsi ai già previsti 177.380.162,86 per un totale di fondi disponibili pari a 268.738.031,48 euro, sono la dimostrazione tangibile. Una disponibilità economica ragguardevole che contribuirà a determinare un impatto positivo sui settori agroalimentare, anche della floricultura e del vivaismo”.

“L’attenzione del ministro Lollobrigida e di tutto il Masaf nei confronti di questi settori, versante logistica – termina Berrino - dimostra l’importanza attribuita al comparto, e che a livello locale non potrà che favorire lo sviluppo e l’occupazione. Una buona notizia per il futuro del nostro mercato e dei tanti operatori che ad esso fanno riferimento. Sono certo che Amaie Energia destinatario del fondo e che aspettava con speranza questo finanziamento, saprà in breve tempo mettere a terra l’intervento susseguente”.