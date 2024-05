Sanremo: il liceo Cassini in Erasmus a Valencia

Si è appena conclusa, per studenti e docenti del Liceo Cassini, una nuova e intensa settimana di mobilità Erasmus+ a Valencia, terza città e capitale delle Arti e della Scienza in Spagna.

Il progetto Erasmus+, referente il prof. Walter Scavello per il Cassini, ha portato a marzo alcuni studenti e insegnati in Lettonia e a maggio in Spagna. Questa volta sono stati coinvolti alunni di terza scientifico e linguistico, accompagnati dalla professoressa Mariola Hernández, che si è occupata tra l’altro dei contatti con il Liceo ospitante di Guadassuar, e dalle professoresse Marianela González e Beatrice Palmero in Job Shadowing.

Matilde Atzori (3V), Manuel Bavella (3S), Sofia D'Attanasio (3V), Silvia Dì Clemente (3G), Fatime Hoxha (3D), Elisabetta Montrone (3G) e Mattia Parisi (3D) hanno frequentato diverse lezioni: lingua e letteratura spagnola e inglese; matematica, chimica e biologia, ma soprattutto hanno potuto entrare in contatto con studenti e famiglie ospitanti, cioè hanno vissuto la quotidianità di una settimana spagnola.

Grazie alla calorosa accoglienza della DS Oreto Trescolí e dei colleghi della commissione Erasmus: Cristina Matalí, Carol Vidal, Marcos Fontana e Veronica Ortega, i nostri ragazzi si sono trovati coinvolti in esperienze uniche, tra cui la sensibilizzazione degli alunni delle elementari alla giornata donatori del sangue; la gita in bicicletta per le strade del paese, trasportando gli anziani dell'AGUAFA; l’esplorazione di un antico mulino e inoltre la sfida tra i compagni, migliori giocatori di Raspall, ossia la pilota valenciana (il gioco della pelota, una pallina in cuoio, da battere a terra con la mano nuda).

La partita è stata improvvisata sul momento, nell’apposito campo - stretto, lungo e dalle pareti contrassegnate - adiacente la palestra e in dotazione obbligatoria a ciascun edificio scolastico del dipartimento. Allo stesso tempo, l’orario scolastico per le insegnanti del Cassini ha intervallato l’osservazione dei colleghi alla proposta di lezioni tematiche per gli studenti dell’IES Didín Puig di Guadassuar: il Futurismo, i Falsi Amici della Lingua e la Televisione, tra gli anni Settanta e Ottanta, in Italia e Spagna: le trasformazioni della società e dei costumi. Certo una delle annotazioni più curiose riportate dallo scambio è la musica che scandisce lo spazio orario nel Liceo di Guadassuar, scelta di volta in volta dalle classi, in sostituzione della tradizionale campanella, abbandonata ormai da qualche anno.

Così nella settimana Erasmus+, le lezioni sono state interrotte dalle note della canzone di Angelina Mango, vincitrice del festival di Sanremo, che ha accompagnato in modo simpatico gli studenti nel cambio classe; mentre questa settimana è toccato agli studenti Erasmus di Sanremo la proposta di un brano musicale per l’entrata e l’uscita dalle aule del Liceo di Guadassuar. La scelta è stata quella di un canto albanese, “Xhamadani vija vija”, scritto da Zef Çoba (1993), che evoca sentimenti di amore per la lingua nazionale e proposto nel 2015 come inno della squadra di calcio. Ci sono quindi delle ottime premesse per una continuità di scambio culturale, che tutti si augurano possa proseguire qui a Sanremo.