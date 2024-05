Sanremo: mentre si avvicina la bella stagione continua il balletto dei divieti di balneazione

Nello scorso fine settimana il mare di Sanremo ha accolto i primi bagnanti che hanno approfittato del primo caldo primaverile per il tuffo inaugurale della bella stagione e, incrociando le dita, se il meteo sarà clemente se ne vedranno sempre di più con il passare dei giorni.

Ma la Città dei Fiori, come ormai ogni anno, deve fare i conti con i divieti di balneazione. Un balletto ormai consueto tra divieti e revoche che compongono il puzzle delle spiagge matuziane. Al centro, come noto, lo stato sempre precario del sistema di fognatura che riversa in mare i liquami con conseguente innalzamento dei valori tenuti sempre sotto controllo da Arpal per valutare la qualità del mare.

Nelle ultime ore il Comune di Sanremo ha emanato tre nuovi divieti di balneazione alla luce degli ultimi rilevamenti Arpal: Foce Rio San Bernardo (tra la spiaggia libera attrezzata “Foce Ponente” con insegna “Bagni Tortuga” e lo stabilimento balneare “Bagni Serenella” con insegna “Tiki Beach”), Imperatrice (tra la scogliera a levante della spiaggia libera “Piazzale Dapporto” e la spiaggia libera attrezzata “Bagni Rinaldo”) e Lungomare Nazioni (tra “Pian di Nave” e la spiaggia libera attrezzata “Lungomare Calvino Piazzale”).

La buona notizia è, invece, la revoca di altri due divieti: corso Trento e Trieste (tra la foce del torrente San Francesco e la foce del torrente San Lazzaro comprese) e foce torrente Armea (tra il deposito di sabbie e ghiaie in via Al Mare e la foce del torrente Armea).

Stando al report di Arpal, sono cinque le zone con la qualità dell’acqua considerata ‘scarsa’: Bussola (conforme), Corso Trento e Trieste (conforme), Foce Rio San Bernardo (non conforme), Lungomare Nazioni (non conforme), San Martino (conforme).