Formazione: l'assessore Scajola a Pieve di Teco per il potenziamento linguistico finanziato da Regione Liguria

L'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola ha partecipato oggi a Pieve di Teco al "The final show" del progetto di potenziamento linguistico, rientrante della Strategia nazionale delle Aree Interne, finanziato da Regione Liguria.

Coinvolti oltre 300 studenti, dall'asilo alla terza media, dell'Istituto comprensivo Pieve di Teco - Pontedassio con una serie di spettacoli itineranti, in lingua inglese e francese, all'interno del paese della valle Arroscia.

"Una giornata emozionante, frutto di un grande lavoro portato avanti dalla scuola di Pieve di Teco grazie al supporto di Regione Liguria - dichiara l'assessore Scajola -. Siamo orgogliosi di poter sostenere iniziative di questo genere che certamente arricchiscono gli studenti. Crediamo fortemente nell'insegnamento delle lingue straniere fin dalla tenera età. Faremo infatti partire, in via sperimentale, i corsi di inglese nella fascia 0-6 anni. Non meno importante è il sostegno continuo alle aree interne sulle quali, dal punto di vista formativo e non solo, stiamo lavorando da tempo con l'obiettivo di garantire ai cittadini che le abitano le stesse opportunità di chi vive in città".