Il Lions Club Ventimiglia e la scuola primaria e dell'infanzia dell'I.C. Biancheri celebrano la Festa della Terra

In concomitanza con la Festa della Terra che si celebra il 22 aprile in tutto il mondo, il Lions Club e la scuola primaria e dell'infanzia dell'I.C. Biancheri, hanno organizzato una festosa accoglienza per il ciliegio che il club ha voluto donare al plesso di via V. Veneto. Come fatto a Latte e in via Roma, la Presidente del Club Senia Seno e Gianni Rebaudo, Coordinatore distrettuale all' Area Ambiente, tramite Liria Aprosio delegata ai Rapporti con le scuole, hanno voluto coinvolgere le scuole cittadine in un progetto di accoglienza e cura di un albero, quest'anno un ciliegio che donerà i suoi golosi frutti già quest'anno.



Esso rappresenta, insieme al mandarino donato lo scorso anno, e al leccio dell'anno precedente, un esempio di amore per la natura circostante: il rispetto che si insegna ai bambini resta un abito mentale che si spera possa restare nei cittadini adulti di domani. Con disegni, striscioni colorati e canti i bambini hanno accompagnato, sotto l'amorevole attenzione delle maestre e il sostegno della DS Amalia Catena Presta la piantumazione del ciliegio, effettuata dai soci lions, che ha rappresentato un dono alla Terra in occasione della sua Festa.