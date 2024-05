Azalee solidali per la ricerca contro il cancro: anche alla Residenza Julia di Sanremo diventa punto di distribuzione

La Festa della Mamma è, ormai dal 1984, un’occasione di sensibilizzazione per la salute femminile e di impegno nella lotta contro i tumori che colpiscono le donne. Anche quest’anno emeis, attore di riferimento nella presa in carico globale e nella cura delle persone fragili, rinnova il suo sostegno a Fondazione AIRC trasformando le sue cliniche e le sue rsa in punti di distribuzione delle Azalee della ricerca.

Un fiore simbolo della lotta contro i tumori femminili, un dono speciale per tutte le mamme, un gesto di amore che vale doppio!

L’Azalea quest’anno festeggia il suo quarantesimo compleanno ricordandoci che il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Negli ultimi quarant’anni in Europa sono state salvate dal cancro le vite di oltre due milioni di donne e 187.000 donne in Italia hanno ricevuto una diagnosi di tumore nel 2023.

Per tutto il weekend, da venerdì 10 a domenica 12 maggio, oltre 20 strutture emeis in Italia si profumeranno e coloreranno di solidarietà grazie all’esposizione delle azalee della ricerca a disposizione di tutti coloro che vorranno fare una donazione attraverso l’acquisto di una piantina.

Tutto il ricavato verrà devoluto ad AIRC per sostenere l’attività dei ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.

Con le azalee sarà offerta anche una pubblicazione che ripercorre i principali traguardi della ricerca in questi 40 anni.