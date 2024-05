Pasqua Ortodossa 2024 a Seborga: ecco il programma

Domenica 5 Maggio 2024 a Seborga verrà celebrato la Pasqua ortodossa nel Principato del Sabourg.

Il programma della manifestazione:

ore 9,15 Presentazione ufficiale della Fondazione del Principato del Sabourg presso l’ Ufficio di Gabinetto del Principe-Abate in via Maccario, 1

ore 10 Celebrazione della Santa Pasqua Ortodossa 2024 Seborga 5 maggio

2024 (cappella dell’Ordine Monastico)

ore 11,30 Processione verso l’antico chiostro abaziale

ore 11,45 Esibizione della Chorale Art et Terre di Cannes di Musica

Sacra in piazza San Martino presso l’antico chiostro abaziale. Questo il

repertorio:

• La vergine (Pietro Mascani)

• Paris angelicus (César Franck)

• Lacrimisa (requiem di Mozart)

• Gloria (Vivaldi)

• Credo (Schubert)

• Ave verum (Vêpres- Mozart)

• Signore d'elle cime (G.Marzi)

• Ave maria (G.Marzi)

• Gaude mater polonais

• Steal away , gospel

• We shall over come, gospel

• Halleluia (Cohen)

• It is no secret, gospel

• Mieux qu'ici bas (Isabelle Boulay)

• Quand on n'a que l'amour (J.Brel)

Tutte le attività sono gratuite e il Principato del Sabourg è lieto di accogliere chiunque voglia parteciparvi.