Bordighera: al via domani la mostra ‘Inside Monet VR Experience’ nella realtà virtuale

A Bordighera il via a ‘Inside Monet VR Experience’, la mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet. Domani alle 19 è in programma il primo tour per vivere una straordinaria esperienza immersiva di realtà virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo.

Sarà un accompagnatore a condurre la passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, si indosseranno visori che consentiranno letteralmente di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet; tra questi c’è ‘Bordighera’ (1884), che il Maestro dipinse durante il suo soggiorno di tre mesi nella città delle palme. Way Experience, la società che realizza i tour, ha creato questo contenuto virtuale appositamente per Bordighera e lo presenta qui per la prima volta.

‘Inside Monet VR Experience’ proseguirà per tutta la stagione estiva e fino al 27 ottobre, con tour ogni venerdì e sabato ciascuno per un massimo di 25 partecipanti. La prenotazione può essere effettuata QUI, ma sarà comunque possibile recarsi allo IAT, punto di partenza dei tour, almeno un quarto d’ora prima dell’inizio e, in caso di disponibilità di posti, iscriversi al momento. La visita guidata, della durata di circa un’ora e mezza, sarà in lingua italiana mentre per le scene in Virtual Reality vi sarà la possibilità di scegliere tra italiano, inglese o francese. Il copione dell'accompagnatore sarà comunque disponibile in inglese e francese per la visualizzazione sullo smartphone dei partecipanti tramite QR Code.

Il costo del biglietto è di € 15, ridotto a € 10 per under 17, over 65, persone con disabilità e insegnanti.