Enpa Sanremo: un dolcissimo cagnolino cerca una nuova famiglia

Il cane delle foto è stato fatto arrivare con la staffetta dalla provincia di Matera ma i suoi adottanti non sono andati a prenderlo e ora si trova a Genova e rischia di tornare indietro.

È dolcissimo, socievole con cani adulti maschi e femmine e gatti, ama passeggiare in campagna è bravo e affettuoso. Sono stati fatti gli esami fatti prima di partire ed è in salute pesa circa 17/18 kg. E' negativo a test leishmynia erlichja e filaria.

Cerchiamo per lui una nuova famiglia questa volta per sempre.

Per avere tutte le informazioni per poterlo adottare potete telefonare a Debora al numero 339 504 4996