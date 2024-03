Segnalazioni di maltrattamenti animali e illeciti ambientali: nuovo servizio delle Guardie EcoZoofile di GADIT OdV

Siete testimoni di presunti maltrattamenti animali o di illeciti ambientali nella provincia di Savona e Imperia? Ora potete segnalare direttamente al nucleo Guardie EcoZoofile di GADIT OdV grazie al nuovo servizio online.

"QUESTO LINK - si spiega nel comunicato - vi permetterà di compilare la vostra segnalazione in modo dettagliato e preciso, per consentire alle Guardie EcoZoofile di intervenire tempestivamente.

È importante ricordare alcuni punti fondamentali:

- Le segnalazioni devono riguardare fatti che avvengono esclusivamente nel territorio della provincia di Savona o Imperia.

- Le segnalazioni anonime o con dati incompleti non verranno accettate. I dati raccolti verranno gestiti nel rispetto della normativa sulla privacy.

Le Guardie EcoZoofile sono pubblici ufficiali e operano con decreto prefettizio, pertanto nell’esercizio delle loro funzioni agiscono come agenti di polizia giudiziaria e amministrativa sono presenti in provincia di Savona e Imperia, con i distaccamenti operativi nei territori comunali di Albenga, Borghetto Santo Spirito e nell’Imperiese a Diano Marina. La vostra segnalazione verrà vagliata nel minor tempo possibile per garantire la tutela degli animali e dell'ambiente.

Ricordate che il procurato allarme è un reato, quindi prima di inviare la vostra segnalazione assicuratevi che sia fondata su fatti reali e verificabili. Grazie per la vostra collaborazione nella salvaguardia degli animali e dell'ambiente. Segnalate con responsabilità!".