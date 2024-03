Sanremo: sfida al vogatore della palestra 'The Club' per aiutare gli amici a 4 zampe dell'Enpa

La palestra ‘The Club’ di Sanremo organizza una ‘Challenge’ per sostenere ed aiutare gli animali del canile di Sanremo e l’Enpa, a ricevere l'amore e le cure di cui hanno bisogno.

Per la sfida è stato scelto come ‘testimonial’ cagnolino ‘Archie’, un dolce cucciolo di 6 anni che vive da 3 nel canile, dopo essere stato abbandonato. È molto protettivo con gli amici umani che lo accudiscono, ma come lui molti altri cani vivono la stessa condizione.

La sfida organizzata consiste nel consumare il maggior numero di calorie in 2 minuti al vogatore. Ci saranno due sezioni: uomini e donne. In palio integratori per mantenersi la forma, con una confezione di creatina e una di proteine.

La sfida sarà aperta da martedì 26 a venerdì. Partecipando si potrà assicurare una vita migliore per Archie e i suoi amici al canile di Sanremo.