Domani e per tutto il giorno, al ‘Pet Store’ di Arma di Taggia (all’interno del parco commerciale Spazio Conad), si svolgerà una raccolta cibo per i gatti e gattini randagi, in collaborazione con la ‘Lega del Gattino’.

Chiunque volesse, può anche donare antiparassitari, indispensabili nelle colonie feline prima dell’inizio della stagione estiva.