Sanremo: 'Aspettando Pasqua', raccolta solidale dell'ENPA per il canile matuziano

Sabato prossimo, 30 marzo, dalle 10 alle 18.30, presso il Cafè Renaissance in piazza Colombo a Sanremo, l’ENPA organizza una vendita solidale per gli ospiti del canile matuziano. “Al banchetto troverete la nostra cioccolatosa borsetta Pasquale e tante idee regalo realizzate a mano. Un piccolo gesto per un grande aiuto”, spiegano dall’ENPA