Arma di Taggia: ottimo successo di partecipanti per l'Aperipranzo dell'associazione 'Noi4You'

L'associazione ‘Noi4You’ di Arma di Taggia e San Bartolomeo ringrazia tutti i partecipanti all'Aperipranzo della scorsa domenica. Gli avventori sono intervenuti numerosi e attenti alle tematiche verso le quali il nostro impegno è costante.

“Siamo molto soddisfatti dell'affluenza – dicono gli organizzatori - nell'elegante cornice del Clipper di Arma di Taggia a cui porgiamo i più sentiti ringraziamenti per aver ospitato con grande disponibilità e professionalità questo evento, importante per noi e per tutte le persone vittime di violenza che hanno bisogno di aiuto e sostegno psicologico. Siamo molto grati al Comune di Taggia che, nella persona dell'assessore Laura Cane, ha confermato l'impegno sociale legato a tali delicate questioni, rimarcando l'importanza dell'unione e della collaborazione”.

“Intendiamo rendere omaggio anche ai musicisti Lorenzo Herrnhut Girola e Eleonora Amerio per averci accompagnato, a titolo interamente gratuito, con la loro fantastica selezione di brani pertinenti al tema delle relazioni tossiche e della violenza di genere. Insomma, grazie a tutti per la riuscita di questo evento”.