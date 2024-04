Carabinieri imperiesi e Avis di nuovo insieme per la solidarietà (foto)

Continua anche questa primavera la collaborazione tra i Carabinieri di Imperia e l’Avis all’insegna della solidarietà attraverso la donazione di sangue.

Questa mattina, infatti, nell’ambito della convenzione stipulata tra l’Ispettorato Generale della Sanità Militare, la Regione Liguria e l’AVIS, personale sanitario dotato di una autoemoteca dell’AVIS opportunamente attrezzata per l’incombenza, è stato fatto accedere nel piazzale interno del Comando Provinciale Carabinieri di Imperia, dove si è provveduto ai prelievi di liquido ematico per i militari in servizio nei reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Imperia che, come sempre, animati da spirito altruistico, si sono volontariamente offerti per la nobile iniziativa. L’iniziativa ha visto l’adesione, come di consueto, anche del Capitano di fregata Matteo Prantner e di alcuni militari dipendenti.

È noto quanto sia continua la richiesta di sangue ed emoderivati da parte delle strutture ospedaliere della provincia e non solo. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, le donazioni di sangue salvano la vita di circa 630mila persone all’anno solo in Italia, in media circa una al minuto.

Le trasfusioni di sangue sono inoltre indispensabili per il trattamento di moltissime patologie.

Il responsabile provinciale dell’AVIS di Savona, competente anche per la provincia di Imperia, ha ancora una volta espresso la propria soddisfazione e ringraziato l’Arma dei Carabinieri per il successo che il progetto sta ottenendo con la Benemerita e spera che la collaborazione possa continuare con analogo entusiasmo anche nel prossimo futuro.

Dopo la donazione ai militari è stata offerta una abbondante colazione, terminata la quale sono tutti tornati al loro servizio.