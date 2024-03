Sanremo: smarrito Baloo, un pastore belga di 7 anni, l'appello urgente dei proprietari

"Appello urgente! In data 28/2/24 e stato smarrito Baloo, un cane di 7 anni, un pastore belga. Da subito sono scattate le ricerche da parte dei padroni e degli amici che giorno e notte lo stanno cercando in ogni centimetro della zona collinare di Sanremo. È sparito dal giardino di casa in zona madonna della costa, san Giacomo. Se qualcuno avesse notizie, lo avesse con sé o sapesse dove si è nascosto è pregato di contattare i proprietari al numero di telefono 342 0336636 oppure l'ASL veterinario. Il cane ha collare con medaglietta e microchip. Grazie in anticipo per l'aiuto Fabio".