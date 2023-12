Gestione aree cani a Camporosso, nuova convenzione tra Comune e l'associazione Dog W (Foto)

Nuova collaborazione tra il comune di Camporosso e l'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro Dog W, riconosciuta dal Coni tramite l’affiliazione al Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale). Domenica scorsa, presso le due aree comunali dedicate allo sgambamento dei cani, che si trovano in via Puccini e in via Braie, si è, infatti, festeggiata la stipula della nuova convenzione che stabilisce che l'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro si occuperà di gestire le due aree cani.

Camporosso è, perciò, sempre più 'pet friendly'. "L'obiettivo dell’amministrazione è quella di porre una particolare attenzione alle tematiche collegate agli animali d’affezione e al loro benessere non solo attraverso la creazione di aree per la libera attività motoria in spazi adeguati, collocate una in prossimità del centro storico e una vicino al parco urbano cittadino, ma anche attraverso la stipula di una convenzione, previo la pubblicazione di un regolare bando pubblico, con un'associazione in grado di assicurare non solo un servizio gratuito di manutenzione ordinaria e sorveglianza ma anche attraverso l'erogazione di servizi utili alla comunità" - fa sapere l'assessore all'Ambiente e Verde Pubblico di Camporosso Sara Canale.

L'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, oltre ad occuparsi della gestione delle aree comunali dedicate allo sgambamento dei cani, proporrà diverse attività. "Attraverso l’elaborazione di un progetto, presentato in allegato alla richiesta di assegnazione ed approvato dall’amministrazione, l’associazione Dog W oltre a svolgere delle lezioni private due o tre volte a settimana di educazione cinofila, percorsi di agility e di addestramento specifico, organizzerà anche attività didattico/educative gratuite, calendarizzate annualmente previa approvazione da parte dell’amministrazione comunale, riguardanti i cani" - svela l'assessore Canale - "Per esempio, si occuperà di promozione e svolgimento di attività di pet therapy, educazione cinofila e altre attività ad esse correlate che verranno proposte anche alle scuole; di eventi per bambini come centri estivi comunali 'con il cane', pet reading; eventi a tema sul mondo canino ed animale in generale; attività dimostrative di educazione cinofila; attività di sensibilizzazione del senso civico e corretta gestione del proprio animale rivolto ai proprietari di cani del territorio; incontri pubblici con esperti del settore del mondo animale come veterinari e comportamentisti. La convenzione avrà durata di due anni, rinnovabili in caso di consenso da entrambe le parti. L'intera amministrazione si augura che la stipula di questo accordo di convenzione per la gestione dell'area cani rappresenti un'opportunità per l'intera comunità".