E’ stato convocato per lunedì prossimo alle 20 il Consiglio comunale di Ventimiglia.

Dopo le comunicazioni del sindaco ed il ‘Question time’ con mozioni, interpellanze ed interrogazioni, sono previste anche variazioni di bilancio, l’approvazione del rendiconto per la gestione 2023 e un riconoscimento di debiti fuori bilancio.

L’argomento principale riguarda la dichiarazione in merito all'esistenza di prevalenti interessi pubblici, per il mantenimento di un immobile abusivo in località Bevera.