Ospedaletti: il Comune si aggiudica un 'bando strade' da 250mila euro della Regione Liguria

Il Comune di Ospedaletti si è aggiudicato il 'Bando Strade' della Regione Liguria per un valore complessivo pari a 250.000 Euro, a fronte di un progetto presentato per una serie di interventi su alcune strade comunali per un totale di 294.000 Euro.

La comunicazione è giunta questa mattina direttamente dall'Assessore regionale competente Giacomo Giampedrone. Il progetto presentato dal Comune di Ospedaletti prevede interventi in Strada Baudì, Strada Martina Noce, Strada Costa dei Pini, Strada Pini e Pellota, e via Delle Palme.

La tenacia dell'Amministrazione Cimiotti è stata così nuovamente premiata dall'Ente regionale ligure, questa volta per un progetto da 294mila euro complessivi così ripartiti: 250.000 Euro di contributo regionale, 44.000 Euro a carico del Comune di Ospedaletti, per tutta questa serie di interventi che vanno come sempre a beneficio della cittadinanza.