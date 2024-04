Sanremo: convocato per martedì prossimo l'ultimo Consiglio comunale dell'amministrazione Biancheri

E’ stato convocato per martedì prossimo alle 17.30 il Consiglio comunale di Sanremo.

In discussione una serie di approvazioni riguardant: il progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, il rendiconto della gestione per l’esercizio 2023 e l’avanzo di amministrazione 2023.

Prevista anche la modifica del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2024. Quindi l’aumento di capitale da parte di Amaie Spa, con la conversione del credito derivante dal valore di rimborso e successiva trasformazione in partecipazione diretta del comune di Sanremo.

Due debiti fuori bilancio per i lavori di messa in sicurezza di un tratto di muro di sostegno di via Duca d’Aosta e del muro di sostegno di via Solaro Rapalin. Infine un altro riconoscimento di un debito fuori bilancio.