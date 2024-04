Bordighera, imposta di soggiorno: dichiarazione trimestrale anche se non ci sono pernottamenti

Approvata all'unanimità, nella seduta odierna del consiglio comunale a Bordighera, la modifica al regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno.

Nello specifico, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone della locazione breve dovranno effettuare la dichiarazione trimestrale anche nel caso in cui nel periodo considerato non ci siano stati pernottamenti; il documento dovrà riportare il valore '0 euro'. "E' una precisazione all'interno del regolamento" - illustra il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - "Lo stesso già prevedeva la liquidazione trimestrale dell'imposta di soggiorno, qui specifichiamo, in maniera ancora più puntuale, che la stessa deve avvenire anche se il dovuto è pari a zero. Viene, inoltre, inserita una sanzione minima di 50 euro".

Nel frattempo, continuano da parte dell’Ufficio Tributi e della polizia locale le verifiche in merito alla corretta applicazione dell’imposta di soggiorno e all’esposizione delle regole per il corretto conferimento dei rifiuti negli atri dei condomini e nell’ingresso o in luogo ben visibile degli alloggi destinati a casa vacanze o affitto. "Dobbiamo invitare coloro che gestiscono tutte le strutture ricettive non imprenditoriali ad installare all'interno degli alloggi e gli amministratori di condomino negli ingressi degli atri le regole di corretto conferimento per questi utenti perché spesso, purtroppo, ci ritroviamo persone che sforzano i bidoni per cercare di inserire sacchi spesso ingombranti" - sottolinea il primo cittadino - "Cercheremo di sensibilizzare ulteriormente i proprietari di alloggi che vengono dati in locazione per evitare questi danni".