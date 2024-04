Bordighera, la Cri festeggia quarant'anni con un concerto al Palazzo del Parco: special guest il Principe di Monaco (Foto)

La Croce Rossa di Bordighera festeggerà i quarant'anni d'attività con un concerto al Palazzo del Parco. L'evento, che si terrà il 3 giugno alle 21 nel teatro, avrà come special guest il principe di Monaco Alberto II.

"Quest'anno il comitato della Croce Rossa di Bordighera festeggia quarant'anni di attività" - fa sapere il consigliere comunale di Bordighera Barbara Bonavia in consiglio comunale - "Per l'occasione il presidente Vincenzo Palmero si è rivolto all'Amministrazione comunale chiedendo la possibilità di utilizzare il Palazzo del Parco per poter ospitare il concerto della banda dei carabinieri del Principato di Monaco. Ai festeggiamenti sarà presente anche il principe Alberto II".

"L'Amministrazione ha fatto presente che la facciata del Parco non è decorosa per accogliere un capo di stato e ha proposto altre location: Villa Regina Margherita, i giardini Lowe e l'ex chiesa Anglicana" - sottolinea Bonavia nel corso della seduta odierna - "La Giunta con delibera di indirizzo ha, infatti, messo a disposizione della Croce Rossa e le tre strutture, la Cri ha valutato queste possibilità e ha scelto la sede del teatro del Palazzo del Parco. Sarà, perciò, la Cri a impegnarsi a sistemare la facciata e a renderla al meglio per accogliere il principe di Monaco. La facciata verrà sistemata in maniera provvisoria per ospitare l'evento che si terrà il 3 giungo alle 21".