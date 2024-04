Bordighera approva il piano economico finanziario, Ingenito: "Il Pef chiude con un incremento del 3 per cento"

Approvato, con cinque voti contrari da parte dell'opposizione, nel corso della seduta odierna del consiglio comunale di Bordighera il piano economico finanziario (P.E.F.).

"E' l'approvazione di un documento propedeutico all'approvazione delle tariffe Tari che vedremo al punto successivo" - illustra il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - "E' un adempimento che si ripete ogni anno e sappiamo che il piano economico finanziario della Tari ha una copertura del costo. Significa, praticamente, che tutti i costi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti devono rientrare all'interno di questo piano economico finanziario e devono andare a coprire tutti quelli che sono i costi fissi e variabili della tariffa. Una volta che viene poi approvato dal consiglio comunale sarà successivamente, insieme a tutti quelli del comprensorio intemelio, convalidato".

"Quest'anno il Pef chiude a 4milioni 636mila con un incremento del 3 per cento rispetto all'anno precedente" - sottolinea il primo cittadino - "Aumento dei costi, Istat e in gran parte afferenti allo smaltimento dei rifiuti. Abbiamo degli oneri di trasporto molto elevati perché andiamo a smaltire fuori provincia. E' vero che ci sono dei parametri, all'interno, che sono molto rigidi ma sappiamo che se avremo l'opportunità, nel giro di tre anni, di riportare lo smaltimento, soprattutto dell'umido, in provincia grazie al nuovo biodigestore dovremo andare a contrarre una parte di questi costi. E' evidente che i costi riflettono l'incremento dei costi di energia elettrica, carburante e del personale che si riflettono necessariamente nella tariffa. La percentuale di raccolta differenziata molto alta che il nostro comune ha raggiunto ci consente di contenere i costi oltre le soglie che conosciamo. Se ci fosse una raccolta differenziata con indice più basso sicuramente questi costi sarebbero maggiori. Abbiamo aspettative positive sul biodigestore e non possiamo fare altro che auspicare che questo impianto venga realizzato al più presto".