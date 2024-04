Sabato scorso all'Ariston le finali di 'SanremoJunior' e del Gef, vince una 13enne croata (Foto)

Lo scorso fine settimana, al Teatro Ariston di Sanremo, una tredicenne croata si è aggiudicata il prestigioso Grand Prix 2024 nella 15a edizione di sanremoJunior, il concorso canoro internazionale riservato ai cantanti fra i 6 ed i 15 anni. Zoe Sestan con Stand up ha avuto l’unanimità dalla qualificata Giuria, presieduta dal cantante/autore e compositore Franco Fasano

L’altro ambìto premio assegnato è stato il Prix Committee sanremoJunior, che è andato al Finalista dell’Australia, Ethan Koekemoer (13 anni), che lo ha ricevuto del Vice Presidente di sanremoJunior, Dennis Alberti.

Gli altri importanti riconoscimenti - il Premio dello Studente (votato da oltre 120 alunni delle scuole della provincia presenti in sala) - ed il Premio Alice “Artemis” Viganò - (in memoria della giovane clarinettista dell’orchestra sanremoJunior, scomparsa prematuramente) decretato dai musicisti della sanremoJunior Orchestra, condotta brillantemente dal Maestro Mario Natale - sono andati rispettivamente all’indonesiana di 12 anni Aurellie Gianina Zanta Kacaribu ed al 13enne Magzhan Mynbaev (Kazakhstan).

Sono state 26 le nazioni che si sono esibite, stabilendo un nuovo record: Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Croatia, Estonia, Francia, Georgia, Grecia, Indonesia, Israele, Italia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lituania, Malta, Moldova, North Macedonia, Romania, Slovakia, USA e Uzbekistan.

GEF (Global Education Award)

Giovedì, venerdì e sabato sono stati invece dedicati alla 25° edizione del GEF - il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola - riservato a scuole pubbliche e private ed associazioni, nazionali ed internazionali, che si sono esibite nei campi di Musica, Danza, Ginnastica, Moda, Musical, Teatro, Cinema e Pittura, davanti alle rispettive Giurie.

Giovedì, al Teatro Ariston, è stato il turno delle Finali di Musical, Danza e Moda, oltre alla prima parte della Finale della Musica.

Venerdì (mattina e pomeriggio) al Teatro del Casinò, si sono svolte le rappresentazioni teatrali e le proiezioni dei “corti” del Cinema, mentre al Teatro Ariston si è tenuta la seconda parte della Finale della Musica.

Sabato sera, come di consueto, lo spettacolo finale con la consegna dei premi e le esibizioni dei vincitori di Musica, Musical, Danza e Moda, oltre a quelle degli ospiti: la vincitrice dell’edizione 2023 di sanremoSenjor, la brasiliana Flavia Bittencourt; la Società Ginnastica Riviera dei Fiori, con una coreografia di ginnastica e danza creata appositamente per i 25 anni del GEF, alla quale hanno partecipato 96 atleti; il trio kazako “Astana dausi”, molto noto nel suo paese.

Il Global Education Award 2024 è stato consegnato a Monsignor Umberto Toffani; il GEF Music Award 2024 è andato alla violinista kazaka Aiman Mussakhajayeva; il GEF New Generation Award 2024 alla cantante/attrice Zoe Nochi, che si è anche esibita con un brano tratto dalla colonna sonora de “Il fantasma dell’opera”.

Le serate di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato e le rappresentazioni di teatro e cinema di venerdì, sono state trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube di sanremoJunior e sul canale Youtube del GEF, riscuotendo un notevolissimo successo di visualizzazioni a livello mondiale.

Palese la soddisfazione del Patron delle due manifestazioni, il Cav. Uff. Paolo Alberti: “Immaginavo un grande successo, visto il lavoro svolto e sulla scia di quello ottenuto l’anno scorso, ma sono rimasto positivamente sorpreso di aver battuto ogni record: sia per sanremoJunior sia per il GEF. Il livello artistico di entrambe le manifestazioni è stato, ancora una volta, davvero molto alto e questo ripaga il grande impegno organizzativo. La massiccia affluenza di partecipanti ed accompagnatori inoltre - fra insegnanti, genitori, parenti ed amici - ha portato un eccezionale indotto, in un periodo non ancora di alta stagione, per la città di Sanremo ed il comprensorio provinciale. Anche questa occasione è stata un veicolo importante per portare il nome di Sanremo nel mondo, in quanto tutti i concorrenti si esibiranno nei rispettivi paesi comparendo su qualsiasi mezzo di comunicazione con la città dei fiori come sfondo. Per ciò, ancora una volta, ringrazio per il supporto il Comune ed il Casinò di Sanremo e la Regione Liguria”.

sanremoJunior e GEF sono stati brillantemente condotti anche quest’anno da Maurilio Giordana e Iaeli Anselmo con una “new entry” per la sola serata di sanremoJunior: il giovane attore emergente Alessandro Cartenì, che se l’è cavata egregiamente nel ruolo di co conduttore. La scenografia ideata da Francesco Filosa è stata realizzata dallo Staff di Santo Polimeni e sapientemente illuminata dal Direttore della Fotografia, Marco Lucarelli.

sanremoJunior ha il Patrocinio del Comune di Sanremo e dell’UNESCO. Il GEF è stato realizzato con il contributo del Comune di Sanremo ed il Patrocinio di UNESCO, Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, C.O.N.I., Regione Liguria e Provincia di Imperia.

L’Organizzazione è della Kismet di Sanremo.

Ecco l’elenco dei primi classificati per Categoria e Sezione ed i relativi premi assoluti, i ”Delfini d’Argento”.

Musica

1° Classificato Cat. 1 Sez. B: Ist. Compr. M. G. Cutuli/Crotone Vincitore“Delfino d’Argento”

1° Classificato Cat. 1 Sez. C: Ist. Tecn. Ind. S. Cannizzaro/Catania

1° Classificato Cat. 1 Sez. D: MusicsART/Castelpetroso (Isernia)

1° Classificato Cat. 2 Sez. A: Ist. Compr. n° 3 di Patti/Patti (Messina)

1° Classificato Cat. 2 Sez. B: Ist. Compr. Tenente M. De Rosa/Sant’Anastasia (Napoli)

1° Classificato Cat. 2 Sez. D: Clubul Copilor Valera Jiului/Petrosani (Romania)

Le Menzioni Speciali della Giuria sono andate a: Ass. Musicale Musicomania/Avezzano (Aq)

Liceo Musicale Stat. Merendino di Capo d’Orlando & Ass. Musicale G. Verdi di Mirto (Messina)

Scuola dell’Infanzia G. Farinelli/Governolo di Roncoferraro (Mantova)

Ist. Compr. Giovanni XXIII/Isernia

FMV Ayazaga-Erenkoy-Ispartakule Secondary School/Istanbul (Turchia)

Ozel Izmir Amerikan Koleji/Izmir (Turchia)

Ass. Musicale “Recitar Cantando” APS/Thiene (Vicenza)

Musical

Ist. Paritario “I colori dell’arcobaleno”/Teverola (Caserta) Vincitore“Delfino d’Argento”

Le Menzioni Speciali della Giuria sono andate a:

Ist. Compr. di Avegno-Camogli-Recco-Uscio/Recco (Genova)

Lice Stat. M. L. King/Favara (Agrigento)

Danza/Ginnastica

1° classificato Sez. A: Creation Danse/Grasse (Francia)

1° classificato Sez. C: Stage Door/Schio (Vicenza) Vincitore“Delfino d’Argento”

1° classificato Sez. D: Les petites etoiles/Monza (Monza-Brianza)

1° classificato Sez. G: A.S.D. Insieme/Sanremo

Le Menzioni Speciali della Giuria sono andate a:

Società Ginnastica Viridis/Sanremo

Ginnastica Riviera dei Fiori/Taggia

A.S.D. Vittoria/Bordighera

Moda

Ted Istanbul College Private High School/Istanbul

Ist. Sup. G. Marconi/Gligliano in Campania Vincitore“Delfino d’Argento”

Teatro

1° classificato Sez. C: Liceo Galileo Galilei/Nardò (Le)

1° classificato Sez. D: Izmir Gelisim College/Izmir (Turchia)

1° classificato Sez. E: Association Constellation/Nizza (Francia) Vincitore “Delfino d’Argento”

Le Menzioni Speciali della Giuria sono andate a:

Sez. B: Ist. Compr. di Avegno-Camogli-Recco-Uscio/Recco (Genova)

Sez. D: Ist. Figlie di N. S. della Misericordia/Sanremo

Cinema

1° classificato: Ist. Compr. di Avegno-Camogli-Recco-Uscio/Recco (Genova)

Educ-Arte/“Prix Modigliani” - assegnato quest’anno per la 3° volta dalla Giuria presieduta dall’archivista degli Archivi Legali Amedeo Modigliani di Parigi, Christian Parisot - è andato alla Classe 3° A della Scuola Secondaria di 1° grado Italo Calvino di Sanremo con il quadro “Chi sono lo decido io”.