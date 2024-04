'Camporosso in Musica', il concerto di Mirco Rebaudo e Gianni Martini incanta il pubblico

Il concerto “Esperimenti musicali” con Mirco Rebaudo e Gianni Martini incanta il pubblico presente nella Sala Tigli del Centro G. Falcone di Camporosso. E' stata molto apprezzata l'esibizione del duo composto da clarinetto e fisarmonica.

I due virtuosi maestri, con alle spalle studi e curricula di tutto rispetto, domenica pomeriggio hanno guidato gli spettatori in un viaggio musicale eclettico e avvincente che ha sfruttato le particolari voci dei due strumenti. Il programma proposto ha toccato diversi autori come Astor Piazzolla ed Ennio Morricone, ma ha saputo rileggere in modo originale i classici, senza mai perdere di vista le sonorità pacate e avvolgenti del clarinetto e della fisarmonica, che sembravano amalgamarsi al meglio in ogni brano.

Continua, perciò, a racimolare successi la seconda edizione di 'Camporosso in Musica', la rassegna musicale curata dall’associazione Aquilone con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.