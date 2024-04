Mobilitazione di soccorsi, questo pomeriggio intorno alle 14 in via Peitavino, in frazione Roverino a Ventimiglia. Un’auto è precipitata sul tetto di un’abitazione e, sul posto, è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Azzurra e i Vigili del Fuoco del distaccamento frontaliero.

Dopo i controlli del caso è emerso all’interno dell'auto non c'era nessuno, con il proprietario dell’abitazione che era all'esterno.