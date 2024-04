Ventimiglia: freddo intenso in tutta la provincia, il sindaco autorizza l'accensione dei riscaldamenti

Considerato che negli ultimi giorni il clima è caratterizzato da escursioni termiche, dovute ad un repentino abbassamento della temperatura in determinate fasce orarie, soprattutto in alcune zone, che non consentono di avere negli ambienti di abitazione temperature idonee alla soglia di benessere, il Sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, ha autorizzato l’accensione degli impianti termici.

Potranno essere attivano fino al 30 aprile negli edifici pubblici e privati, per un massimo di 5 ore al giorno, liberamente articolabili nell’arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura.