Bordighera: lavoro richiesto da RFI, tra il 28 e 30 aprile la potatura del Ficus vicino allo Zeni

Verrà eseguito nelle notti tra il 28 e il 30 aprile l’intervento, richiesto da RFI, di potatura del Ficus Macrophylla che si trova a Bordighera nei pressi del cinema Zeni; la società lo ha sollecitato perché le fronde dell’esemplare intralciano la linea ferroviaria e interferiscono con i fili di guardia.

Il Comune integrerà il lavoro effettuando anche la potatura della parte di chioma che aggetta sul parcheggio, per mantenere la sicurezza dell’area e ridurre il rischio di caduta di parti dell’albero. In questo caso specifico l’attività sarà compiuta in diurna nei giorni di venerdì 26 e sabato 27 aprile, salvo pioggia o condizioni meteo avverse. L’intervento sul Ficus Macrophylla verterà nell’alleggerimento e contenimento della chioma, in relazione allo spazio a disposizione della pianta e alle interferenze che questa ha con i manufatti circostanti. Il contenimento sarà eseguito attraverso una selezione dei ricacci sulle branche primarie, anche per diminuirne il peso poiché presentano carie al legno in stato avanzato.

La tempistica è stata dettata da RFI; il Comune l’ha accettata perché, in caso contrario, come da indicazioni della stessa RFI si sarebbe dovuto attendere il mese di novembre senza garanzia di sicurezza della rete ferroviaria e del parcheggio.