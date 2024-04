Elezioni Europee di giugno: da Sanremo il Partito Democratico candida Lucia Artusi (Foto)

Il Partito Democratico ha deciso di candidare la sanremese Lucia Artusi alle prossime elezioni Europee. Si tratta della prima donna della nostra provincia che trova spazio in una lista per le consultazioni continentali.

“E’ una bella opportunità – ha detto Lucia Artusi - che accetto con entusiasmo e spero di ottenere un buon risultato, soprattutto per il territorio. E’ sicuramente un’occasione importante per valorizzare la nostra provincia che ne ha bisogno, in particolare sul piano turistico, promozionale e di risorse”: Si è posta un obiettivo in termini di riscontri? “Non c’è ma speriamo di fare il meglio possibile”.

Anche l’Onorevole Andrea Orlando ha sostenuto la candidatura di Lucia Artusi: “Sanremo è una città conosciuta in tutto il mondo e Lucia vuole portarla a Bruxelles e Strasburgo. Abbiamo bisogno di giovani che si impegnino in politica contro le discriminazioni e per il territorio. Vogliamo affermare l’idea della politica aperta al mondo e al futuro”.

Alla presentazione della candidatura di Lucia Artusi erano presenti anche il candidato a sindaco del centrosinistra, Fulvio Fellegara, e il segretario provinciale del PD, Cristian Quesada.