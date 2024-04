Elezioni Amministrative a Sanremo: si presenta la candidata della Lega Daniela Patrucco

"Sono Daniela Patrucco farmacista, imprenditrice con esperienza trentennale nel settore e titolare a Sanremo della farmacia Donzella in piazza Eroi Sanremesi. Ho deciso di presentarmi alle prossime elezioni a fianco del candidato sindaco Giovanni Rolando per portare il mio contributo nell’ambito della socialità locale in appoggio alla Lega".

"Condivido, pienamente il programma proposto dal nuovo candidato sindaco Rolando perché sostengo i principi innovativi della buona cittadinanza, quella, attenta a sostenere soprattutto i bisogni delle persone più fragili, quali gli anziani e i malati. L’esperienza dietro il banco a contatto con il malato cronico, l’anziano, la mamma, i bambini mi ha permesso di fare la fotografia di un realtà sempre più in divenire bisognosa di immediata assistenza di servizi di prima istanza, di supporto nel risolvere problemi e di salute e di orientamento alla diagnostica più idonea".

"In quest’ottica mi dichiaro pronta ad investire in un progetto pioniere, concreto che possa portare più salute, più benessere e più prevenzione. La Lega, in una visione innovativa e aperta al cambiamento, ha deciso di sostenermi affinché il mio impegno produca un risultato concreto di miglioria dei servizi sanitari. E’ importante essere uniti, capire la valenza di questo progetto, e sostenerci con i vostri voti sentiti e condivisi".